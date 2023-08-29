На прииск Соловьевский начали пускать туристов

Возможность сделать лучшее селфи в мире с только что отлитым слитком золота появилась у туристов, которые решили познакомиться с работой прииска Соловьевский в Амурской области. Спрос на необычные экскурсии в рамках промышленного туризма по всей России постоянно растет, рассказывает корреспондент «МИР 24» Артем Васнев.

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Это, пожалуй, их самая необычная экскурсия. Промышленные туристы смотрят, как работает драга, то есть землечерпательная машина. На прииске Соловьевский вот уже 150 лет добывают золото. Совсем недавно руководство приняло решение пустить посторонних. Теперь они небольшими группами в жилетах и касках ходят по карьерам и плавильным цехам. Ксения Сук из Благовещенска про промышленный туризм узнала не так давно и сразу решила посмотреть, как моют золото. Девушка в восторге.

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«Вообще максимально круто! Очень классная сама по себе, наполненная, насыщенная экскурсия. И ты ходишь, здесь что-то посмотрел, там что-то посмотрел, тебе сильнее хочется погрузиться в эту тему», – поделилась Ксения Сук.

На этот раз на прииске группа из 13 человек. Есть разные форматы экскурсий на разное время. Программа может занимать от одного до восьми часов. Самое интересное – здесь можно увидеть килограммы чистого золота стоимостью десятки миллионов рублей.

Туристы приходят сюда с полностью заряженными смартфонами, а уходят с погасшими экранами. Зато на память – фото и видео. Для предприятия – польза, своего рода реклама и плюсы для репутации.

«Многие люди даже не знают и не видят, что это такое, как золото добывается, какое оно из себя, каким трудом дается. Надо, чтобы люди знали, как оно тяжело достается, люди борются за этот металл», – отметил мастер Артур Никепелов.

У этих экскурсий на прииск Соловьевский есть просветительская цель. Здесь работают высококлассные инженеры и другие специалисты, добывающие для страны богатство. И об этом не надо молчать.