В Россию приезжает все больше иностранных гостей с электронными визами

К соответствующим подсчетам пришли в сервисе Ostrovok.ru по запросу «Коммерсанта». По словам экспертов, в июле в сравнении с июнем выраженного роста зафиксировано не было.

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А вот представители Travelline говорят о том, что доля бронирований отелей в России с зарубежных IP в июле—августе выросли на 7,7% в сравнении с прошлым годом. Комментируя происходящее, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов отметил, что прирост интуристов в конце лета пополнился представителями Азии, Ближнего Востока и Европы.

Рост в августе спроса иностранцев на размещения в российских отелях эксперты объясняют запуском электронных виз для въезда в Россию для граждан 55 стран. Такой документ дает возможность пребывать в РФ около двух недель. Цена такой визы — около $52.