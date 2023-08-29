Из Сочи массово выезжают отдыхающие с детьми

Перед началом учебного года из Сочи начали массово выезжать отдыхающие с детьми. Ж/д вокзалы и аэропорт ежедневно обслуживают около 90 тыс. человек. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

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Аэропорт города обслуживает более 60 тыс. пассажиров в сутки. На аэровокзале в эти дни работают 13 пунктов досмотра. Турникеты установили на стойках паспортного контроля. Стойки для регистрации для пассажиров без багажа разместили на втором этаже.

С ж/д вокзала «Адлер» ежедневно уезжают примерно 13 тыс. человек. В залах ожидания увеличили число мест и подключили волонтёров.

В Лазаревском районе запустили дополнительные сезонные маршруты до аэропорта. Они будут ездить ещё как минимум в течение месяца. До авиагавани электропоезда «Ласточки» выполняют 30 рейсов. На трассе А-147 на это время не будут вводить реверсы и делать ремонт.