Российские трэвел-блогеры сочинили новый туристический гимн Ямала

Ребята являются участниками проекта «Места». Туристы побывают в 70 регионах России и снимут документальные фильмы о их достопримечательностях.

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Российские блогеры-путешественники три дня провели в горах Полярного Урала. Прямо в палатке они записали новый туристический гимн Ямала. Об этом написало издание «Красный Север» (ЯНАО).

Решение написать песню возникло у путешественников ещё накануне поездки. Авторами композиции стали фотограф Николай Филиппов и видеомейкер Дмитрий Бочкарёв. Он рассказал, что первые наброски песни написали в пути. По его словам, её сочиняли для внутреннего пользования и не думали, что будут поклонники среди ямальцев.

В первую ночь ребята дописали гимн, а днём сняли видеозарисовки под него.

Блогеры поделились, что недостающие слова надиктовали ночью на диктофон, лёжа в спальных мешках. К трём часам ночи был готов окончательный вариант композиции.