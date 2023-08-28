В Казани Спасская башня откроется для посещений 1 сентября

Здесь после ремонта будет работать музей, а на последний ярус вернется "малиновый звон".

Музей посвящен истории самого сооружения и фортификации крепости и самой Спасской башне на разных исторических этапах. Посетители смогут узнать, какой была башня в разные периоды времени, начиная с существования Волжской Булгарии. Отдельный блок экспозиции посвящен фортификационным сооружениям, входящим в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.