В Казани Спасская башня откроется для посещений 1 сентября
Спасская башня Казанского кремля откроется для посещений 1 сентября, сообщили в пресс-службе музея-заповедника.
Здесь после ремонта будет работать музей, а на последний ярус вернется "малиновый звон".
Музей посвящен истории самого сооружения и фортификации крепости и самой Спасской башне на разных исторических этапах. Посетители смогут узнать, какой была башня в разные периоды времени, начиная с существования Волжской Булгарии. Отдельный блок экспозиции посвящен фортификационным сооружениям, входящим в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Ориентировочная стоимость входных билетов в Спасскую башню Казанского кремля составит 350 рублей, сообщили "Реальному времени" в пресс-службе музея-заповедника "Казанский Кремль".