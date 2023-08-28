Сезон в разгаре: вокзалы и пляжи Сочи переполнены

Приближение сентября никак не отразилось на количестве туристов, их не стало меньше. Пляжи и вокзалы Краснодарского края остаются переполненными. С места событий рассказывает корреспондент «ФедералПресс».

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«В Лазаревском (поселок Сочи) яблоку негде упасть – ни на суше, ни на входе в воду. Много даже туристов с маленькими детьми, хотя курорт считается шумным и тусовочным. В конце июня, например, такого не было, а море к тому времени в Сочи прогрелось, и погода стояла отличная – +30», – отметил журналист.

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Переполненные пляжи никого не смущают. Можно увидеть отдыхающих даже в проходах между лежаками. Некоторые умудряются найти высокий шезлонг-качели, но, не желая платить за него, размещают детей не на нем, а – почти под – так, что если кто-то с плохим зрением сядет на эти качели, не заметив скромных обитателей, есть риск, что дети могут пострадать.

Шум, гам, суета, вереницы очередей начинаются еще на перроне, продолжаются на пляжах, в столовых. В отелях у моря сейчас нет свободных мест Можно снять номер, только забронировав его заранее, сообщил администратор. За неделю до отдыха он позвонил и просил максимально точно сообщить, приедем или нет, во сколько планируем заселиться. Билеты на электричку с местом удалось купить за несколько недель. Без места придется ехать стоя в переполненном вагоне – такими кадрами 28 августа делятся краснодарцы в соцсетях. Из личного общения с пассажирами «Ласточки» выяснилось, что некоторые покупали два билета в один поезд – сначала из Сочи до Горячего Ключа, и оттуда до Краснодара, и ехали в одном и том же поезде, но в разных креслах, потому что не было одного свободного места из Сочи до Краснодара.

Проводник также сообщила, что минимум за неделю надо покупать куда-либо билет, т.к. сейчас наблюдается повышенный спрос. Некоторым отчаявшимся людям она лично помогала отыскать билеты через интернет и состыковать их, чтобы хоть как-то уехать в свой регион. Людей не останавливает расстояние до Черного моря. Гости из Курска, например, готовы быть в дороге по целому дню, да еще и с пересадками.