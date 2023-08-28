В старинных зданиях Тобольска появятся бутик-отели
В старинных зданиях Тобольска (Тюменская область) инвесторы намерены после ремонта домов открывать бутик-отели. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации.
«Один из них появится в полуразрушенном особняке Константинова на Базарной площади. Недавно его продали за один рубль. Еще несколько мини-гостиниц откроют по соседству», — рассказали в мэрии.
Власти добавили, что в отеле в доме Константинова будет 30 номеров. Дата открытия гостиницы пока не сообщается.