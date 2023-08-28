Самым бюджетным направлением в бархатный сезон станет Абхазия

Эксперт рассказал, где недорого отдохнуть этой осенью.

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Специалист рассказал, где недорого отдохнуть этой осенью. По словам эксперта по туризму Николая Мельника, самым недорогим направлением в бархатный сезон станет Абхазия. Это объясняется тем, что курортный сезон в стране заканчивается, поэтому вместе со спросом падают цены на отдых.

В результате недельный отдых в Абхазии обойдется в 15-20 тысяч рублей на человека. При высоком спросе цена поднимется до 30-35 тысяч рублей вместе со стоимостью перелета, проживания, трансфера и страховки, уточнил Мельник.

Все так же популярным у россиян останется Турция. Но при этом отдых в бархатный сезон здесь будет значительно дешевле. Так, в сентябре отдых по системе «все включено» на курортах Турции будет стоить от 30 тыс рублей.

Третьим популярным направлением станет Египет, где неделя отдыха обойдется в 40-45 тыс рублей.

Что касается отдыха на местных курортах, Мельник уверен, что в бархатный сезон будут падать цены на отдых в Сочи и Калининграде.