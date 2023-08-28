В России решили создать невероятные туры по Арктике

В России разработали новые туристические маршруты в Арктике — они проходят через село Хатанга в Красноярском крае, один из самых северных населенных пунктов страны. Весной 2024 года из Хатанги, которую специалисты называют восходящей звездой Арктики, планируется отправить первую группу туристов на Северный полюс. Однако некоторые из новых арктических маршрутов доступны путешественникам уже сегодня. Подробности о них выясняла «Лента.ру».

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Новые туристические маршруты, проходящие через село Хатанга в Красноярском крае, разработали специалисты Русского географического общества (РГО). По словам директора департамента экспедиционной деятельности и развития туризма РГО Наталии Беляковой, один из маршрутов, начинающийся в Хатанге, идет на Северный полюс.

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Раньше, чтобы добраться туда, приходилось лететь через Шпицберген или же садиться на ледокол. Однако в будущем году все изменится: тур на Северный полюс будет начинаться в Хатанге. Он пройдет через дрейфующую станцию Барнео, возрожденный ледовый лагерь.

Организаторы рассчитывают, что первая туристическая экспедиция по этому маршруту отправится уже весной 2024 года. Особенно он заинтересовал туристов из Китая. Однако Наталия Белякова уверена: Хатанга может быть интересна не только как пересадочный пункт на пути к Северному полюсу.

Недаром это село называют восходящей звездой Арктики. В 2023 году специалисты РГО разработали и запустили несколько туристических маршрутов, в которых Хатанга стала ключевой точкой. Стоимость туров составляет 350-450 тысяч рублей на человека.

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В гости к мамонтам

Село Хатанга — один из самых северных населенных пунктов России, ведущий свою историю еще с XVII века. Сравнительно недалеко от него находится море Лаптевых, берега Северного Ледовитого океана и даже сам Северный полюс. Хатангу окружают бескрайние просторы полуострова Таймыр, быстрые реки и древние горы.

Cловом, здесь есть все необходимое, чтобы проникнуться духом приключений Крайнего Севера. Одна из достопримечательностей Хатанги — музей «Мамонт»: он построен прямо в леднике, под слоем вечной мерзлоты.

В этом царстве холода все экспонаты покрыты мелкими кристалликами льда.

Они относятся к эпохе плейстоцена, которая началась еще 2,5 миллиона лет назад. В то время Землю населяли шерстистые носороги, саблезубые кошки и, конечно же, мамонты. Голову одного из этих удивительных древних зверей, застывшую в ледяной глыбе, можно увидеть в центральном зале музея.

Между тем в Хатанге расположен еще один, не менее интересный объект — Музей природы и этнографии Таймырского заповедника. Его гости могут прикоснуться к культуре и быту малочисленных народов Крайнего Севера. При этом все коллекции, представленные в музее, бережно собирали местные жители.

Среди них — куклы, одетые в национальные одежды, старинные карты, книги и фотографии, предметы быта кочевников и находки из области палеонтологии. А один из главных экспонатов — останки мамонта возрастом 50 тысяч лет, которые нашли в 100 километрах от Хатанги.

Затем, согласно планам, разработанным РГО, туристы перемещаются на базу «Котуй — дом тайменя». Она находится на месте слияния двух рек, Котуя и Котуйкана, а также на стыке двух древних горных плато — Путорана и Анабар.

Добраться до турбазы из аэропорта поселка Хатанга можно на вертолете Ми-8, время в пути составит один час.

На много километров вокруг «Дома тайменя» нет ни одного населенного пункта: туристы здесь оказываются в по-настоящему диких местах, которые становятся их домом на ближайшие пять дней.

Вода и скалы

Река Котуй, на которой стоит одноименная турбаза, рождается в самом сердце плато Путорана, а затем почти 1,5 тысячи километров несется в сторону села Хатанга. Почти весь этот путь относится к так называемой зоне полюса недоступности.

Так называют место, куда сложнее всего попасть из-за его удаленности от любых населенных пунктов и транспортных магистралей. Именно благодаря изолированности природа сохраняется такой, какой была столетия, а то и тысячелетия назад. При этом Котуй питают тающие слои вечной мерзлоты, из-за чего вода в реке очень холодная и кристально чистая.

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Сплав по реке — это одно из главных приключений на новых арктических маршрутах РГО. Длина сплава составляет более 20 километров: он проходит через узкие коридоры горных ущелий, а также живописные сибирские траппы — базальтовые «лестницы» древних гор.

Быстрое течение Котуя позволяет преодолеть весь маршрут с ветерком. Другое приключение для туристов — это путешествие к речным порогам. Они располагаются примерно в 40 километрах от турбазы «Котуй», выше по течению. Крупнейший из порогов — Улахан-Уоран: это название переводится как «большая вода».

Туристы добираются до порогов на лодке, а затем отправляются в короткий трекинг. По пути широкие песчаные отмели чередуются со скалами, которые возвышаются над бурлящей и пенящейся рекой, а сама река при этом живописно переливается на солнце. Такой пейзаж никого не оставит равнодушным. и# Край оленей

Турбаза «Котуй» также находится на стыке двух древних горных плато — Путорана и Анабар. На вершинах последнего рождаются горные реки, которые затем бегут по склонам плато и чертят в скалах извилистые каньоны. Именно в этих краях спрятаны оленьи тропы, вытоптанные за столетия миграции — животные все время идут одними и теми же путями.

Каждый год экологи и инспекторы Таймыра обеспечивают оленям безопасные коридоры для миграции, тем самым защищая их от браконьеров. Спутниковая телеметрия помогает специалистам следить за поголовьем диких оленей и вести мониторинг их численности. Эти животные практически никогда не встречали людей, поэтому не боятся их.

У оленей прекрасный слух, но не самое лучшее зрение, и если туристы не шумят, оленье стадо может подойти совсем близко. Наблюдение за этими животными и фотоохота на них — еще один элемент новых арктических маршрутов. К слову, в окрестностях турбазы водятся не только олени, но и лоси.

Их широкие копыта приспособлены для того, чтобы добывать пищу из-подо льда. А еще копыта помогают лосям грести. Если повезет, туристы могут увидеть, как группа сохатых плывет по реке. Это удивительное зрелище.

Кристаллы Арктики

Между тем арктические маршруты, разработанные сотрудниками РГО, могут похвастаться не только природными, но и рукотворными достопримечательностями. Один из них — это поселок-призрак Каяк, где когда-то жили и работали шахтеры. В XX веке активное освоение Арктики требовало много угля для работы котельных и снабжения пароходов.

Именно поэтому выходы угольных залежей в Заполярье ценились очень высоко

Котуйский угольный рудник активно заработал после Великой Отечественной войны, для этого в поселок Каяк на баржах свозили репрессированных мужчин, приговоренных к длительным срокам лишения свободы.

Их стараниями это предприятие стало одним из самых крупных на Таймыре — каждый год оно добывало до 40 тонн угля. Но те времена давно прошли, и сегодня поселок Каяк заброшен. Его строения доживают свой век, в то же время выполняя роль декораций для фотосессий туристов.

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Дышит стариной и старый лагерь геологов неподалеку от реки Котуйкан. В советские времена там добывали ювелирный хризолит — минерал травяных и оливковых оттенков, который часто используют в украшениях. Народное название хризолита — вечерний изумруд. Дело в том, что в полумраке цвет хризолита кажется более насыщенным и напоминает изумруд.

Крупные месторождения хризолита встречаются в Египте, Австралии и Бразилии. Есть они и в России — в основном в алмазоносных породах.

И пускай разработка в окрестностях реки Котуйкан заброшена, в старых шурфах и воронках даже сегодня можно найти кусочки этого полудрагоценного камня.

Путь к хризолитовому ущелью лежит через редколесье, которое сменяется подъемом на практически голое плато. Миновав его, туристы попадают в старый лагерь геологов, в котором с кружкой горячего чая в руках можно ощутить романтику советской науки.

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