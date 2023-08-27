Блогер рассказал, почему не стоит отдыхать в Абхазии

Абхазия – прекрасная страна с удивительной природой. Все больше россиян выбирают отдых там. Один из туристов признался, тем не менее, что возвращаться в Абхазию не намерен.

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Российский блогер поведал о проблеме, распространенной в стране. По его словам, многие люди заражаются кишечными вирусными инфекциями. Он признался, что все его знакомые успели переболеть, даже сын, который поплавал в море всего 5 минут.