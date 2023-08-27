Спрос на водные прогулки в Петербурге вырос

В Санкт-Петербурге все больше людей интересуются водными прогулками. Этот город является столицей водного туризма и невозможно представить его без прогулок по рекам и каналам. Представители компаний, занимающихся водными перевозками, отмечают рост спроса на 10% по сравнению с прошлым годом.

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Такой скачок связан как с увеличением общего числа туристов, так и с появлением новых возможностей для водных прогулок. Например, были запущены прямые рейсы на скоростных пассажирских катамаранах проекта «Котлин» и экскурсионно-прогулочных лодках «Соммерс». Об этом сообщили в комитете по развитию туризма Петербурга.

Также был открыт новый причал на Крестовском острове и запущены рейсы по новым туристическим маршрутам, соединяющим Крестовский и Васильевский острова. Были созданы новые нетривиальные маршруты, такие как «Круиз впечатлений» и «Тайны северных островов».

Предложения по водным программам также были расширены, включая музыкальные ужины-круизы по Финскому заливу, танцевальные вечеринки, квизы и многое другое. Стоит отметить, что самыми популярными водными прогулками из года в год остаются ночные прогулки, включающие разводку мостов.