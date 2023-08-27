На Сухотино появились экскурсионные маршруты

Экскурсии по Сухотинскому комплексу археологических памятников, который запустили в краевом центре, стал частью проекта «Культурное кольцо Читы», об этом рассказала руководитель проекта Наталья Викулова.

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«Мы хотим создать для жителей города и гостей региона систему навигации по объектам вокруг города. Культурное кольцо Читы – это проект, который будет включать походы выходного дня по 15 объектам в Чите и вокруг нее. Это Смоленские скалы, дворцы, Батарейная сопка, Красная светлая, гора Арача, Угданский дацан и другое. Это нужно для того, чтобы забайкальцы смогли выбрать свой маршрут: длительный на машинеили конный, пеший. Старт походов мы дали на Сухотино», - рассказала Наталья Викулова.

Первую экскурсию провели 26 августа, участвовали 26 человек. Они познакомились с древнейшими этапами истории Забайкалья, узнали почему именно здесь более 5000 памятников археологии, когда и зачем древние люди строили чумы, чем они покрывали свои жилища и на кого охотился человек.

Экскурсии будут проводиться по будням с 18 до 20 часов. По выходным с 10 до 18 часов. Длительность 1,5-2 часа. Протяженность 2,5 километра