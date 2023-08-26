Туроператор рассказал о российских отелях «только для взрослых»

В туроператоре АЛЕАН обратили внимание, что на российских курортах стали открываться отели с концепцией «только для взрослых», которые давно представлены за границей.

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В компании привели примеры объектов adults only, которые потихоньку начинают набирать популярность. В частности, в Анапе работает «Фея-1» 3*, а в Геленджике – «Атмосфера» 4*. Первый из них рассчитан на гостей от 14 лет, второй – от 18. В Алуште недавно появилась гостиница «Кипрессо» 4*, которая также не размещает несовершеннолетних постояльцев.

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К плюсам таких отелей, помимо отсутствия шумных ребятишек, можно отнести наличие спа-центра, тренажерного зала, вечерних развлекательных программ для взрослых, баров, возможность позаниматься йогой или медитацией, отметили в туроператоре.

В то же время специалисты считают, что пока мало кто из туристов знает о существовании таких гостиниц, они не раскручены и не пользуются высоким спросом.

«Загрузка пансионата “Фея-1” летом была низкой, – приводит пример замдиректора туроператора “Мультитур” Евгения Кизей. – Причина еще и в том, что для Анапы “взрослая концепция” не очень хороша, поскольку это детский курорт. В результате в разгар сезона отелю срочно пришлось менять правила: детей разрешили добавлять в брони».

В то же время, по словам эксперта, некоторые объекты проживания только для взрослых хорошо бронируются:

«Пример – гостиница “На камушках” в Белокурихе с концепцией 14+».

В туроператоре «Дельфин» предлагают своим клиентам специализированные отели, но при этом не делают акцент на их особенностях.

«За все лето у нас не было ни одного запроса на отдых в объектах adults only», – говорит руководитель компании Сергей Ромашкин.

По его мнению, многие туристы и так учитывают нюансы отдыха на российском юге: летом на пески Анапы более 50% семей прибывает с детьми, а в Сочи из-за галечных пляжей маленьких туристов гораздо меньше.

Поскольку в туроператоре не видят заметного интереса к продукту «для взрослых», в его поисковой системе нет нужного фильтра. Впрочем, Сергей Ромашкин не исключил, что в ближайшее время опцию могут добавить: