Куда отправиться в кулинарный тур

26 августа пройдет «Самоварфест», на котором можно попробовать деликатесы со всей страны. Эксперты отмечают: гастротуризм будет трендом этой осени. Желающих путешествовать вкусно становится все больше. Историк русской кухни Павел Сюткин в беседе с «Вечерней Москвой» назвал интересные направления для кулинарных туров.

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Конечно, не в каждом регионе можно найти исторические блюда, ради которых туристы приехали бы издалека. В советскую эпоху многое подзабылось из наших старых угощений.

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Однако направлений для кулинарных поездок все равно много. Например, я посоветовал бы отправиться в Якутию. Здесь можно попробовать традиционную местную жеребятину, так называемый якутский шоколад — сырую, чуть подмороженную печень жеребенка.

Якутская с троганина из местных рыб — чира, нельмы или муксуна — справедливо считается деликатесом. Ростовская область — настоящий рай для гастротуризма. Поход на центральный рынок Ростова-на-Дону для многих россиян станет кулинарным потрясением.

Поражает обилие зелени, фруктов, овощей, местного мяса и рыбы. Вяленая рыба — сула (судак), чебак (лещ) — визитная карточка региона, так же как и знаменитые донские раки. Ростовская область — это смешение наций, народностей. Не менее разнообразна и местная кухня. В ней и казацкая уха, и греческая пахлава, и всеобщий шашлык. А стоит отъехать от Ростова на 20 километров, и вы попадете в поселок Чалтырь — царство армянской кухни.

Места для гастрономического путешествия есть и недалеко от Москвы. В двух часах на электричке находится Коломна, славящаяся своей пастилой. Здесь же в музее «Калачная» можно отведать местные калачи или старинный папушник — сорт белого хлеба, который мы сегодня просто забыли. Все это сопровождается рассказами и мастер-классами. В сентябре в Коломне открывается новый гастрономический проект «Дом Сурановых».

В этой восстановленной купеческой усадьбе можно поселиться целой семьей. Постояльцев окружает обстановка XIX века: мебель, шторы, посуда. Они даже переодеваются в одежду той эпохи и пробуют блюда, которые готовили в 1890 году.

Специальное меню из старинных кушаний разработала известный исорик Ольга Сюткина. Представьте — вы откладываете в сторону телефон и переноситесь на машине времени на 130 лет назад, где вкусы, запахи, картины прошлого предстают перед вами.

Рыба с ягодами по-камчатски

Побывать на Камчатке — само по себе удовольствие. Но здесь еще можно и вкусно поесть. Туристы смогут отведать традиционные блюда корякской кухни: салат с рыбой и ягодами, толкушку из иван-чая и оленину на гриле.

Цена: 60 тысяч рублей на пять дней на одного человека с проживанием и перелетом.

Шикарный студень в Суздале

В Суздале можно будет отведать медовуху, приготовленную по древнему рецепту, и знаменитые пирожки с мясом. Туристы также смогут насладиться суздальским студнем из говяжьих ножек.

Цена: 12 тысяч рублей на три дня на одного человека с проживанием и трансфером.

Алтай под соусом из лопухов

В Горно-Алтайске можно попробовать разные сорта чая, собранные на Алтайском холмогорье. Из них не только готовят различные напитки. Некоторые добавляют в блюда. Например, соусом из лопуха заправляют многие салаты. Традиционным блюдом региона считается суп на телячьих хвостах.

Цена: 40 тысяч рублей на человека за пять дней с проживанием и трансфером.

На Сахалин за ежами

За морскими деликатесами многие специально отправляются на Сахалин — там всегда свежий улов, а местные повара могут приготовить необычные блюда с морепродуктами. Так, туристов ждет дегустация юколы в Южно-Сахалинске — это сушено-вяленое мясо рыбы или северного оленя. Тут же вам дадут попробовать муви — толченую бруснику с отварной рыбой — и, конечно же, лобстеров с морскими ежами.

Цена: 55 тысяч рублей на одного человека на три дня с питанием и проживанием.

Губернская похлебка в Торжке

Гастротур по Тверской области познакомит туристов с национальными блюдами, о которых не так много известно. Большинство рецептов хранились несколько столетий, однако местные повара в Торжке добавляют в них свою изюминку. Туристы смогут попробовать знаменитое пиво, а также оценить тверскую похлебку. По традиции костный бульон необходимо томить в печи, как делали хозяйки в губерниях.

Цена: 20 тысяч рублей на человека за три дня с проживанием и трансфером.

Настоящий татарский чак-чак

Татарстан славится своей сытной и вкусной кухней. Повара предлагают туристом традиционную татарскую выпечку: беляши, эчпочмак, а также популярные сладости: чак-чак, тулумбу. Для тех, кто хочет научиться готовить эти блюда, во многих ресторанах проводят мастер-классы.

Цена: 27 тысяч рублей на одного человека за три дня с питанием и проживанием.

Уха по-астрахански

Астраханский регион славится своим прекрасным уловом в местных реках, поэтому многие отправляются туда на рыбалку. Здесь туристы смогут попробовать астраханскую уху, которая отличается от обычной добавлением сладкого перца, чеснока и помидоров. Одним из самых необычных местных блюд считается пирог с сомом и овощами.

Цена: 47 тысяч рублей на человека на три дня.

Дагестан встретит пирогами

Вариаций гастрономических туров по Дагестану достаточно много. Однако программа самых популярных из них проходит, конечно же, через Махачкалу.

Там можно отведать не только самый вкусный шашлык, волшебные мясные пироги, но и знаменитые хинкали. Кроме того, туристы посетят одну из знаменитых сыроварен в регионе и научатся делать моцареллу.

Цена: 39 тысяч рублей на одного человека за три дня с питанием и проживанием.

Балтика с пивом и клопсами

Для любителей свежих морепродуктов гастрономический тур по Калининградской области (Калининград, Светлогорск) станет путешествием мечты. Туристы смогут попробовать пиво из местных пивоварен, а также продегустировать блюда региона — например, кенигсбергские клопсы.

Цена: 40 тысяч рублей за четыре дня на одного человека с перелетом и проживанием.

Калмыцкий чай и береги

Одно из самых популярных направлений среди гастрономических туров. Туристам предлагают отправиться в столицу региона — Элисту — и отведать там самые вкусные блюда национальной кухни. Прежде всего это знаменитый своими целебными свойствам калмыцкий чай, а также береги — блюдо, похожее на пельмени.

Цена: 35 тысяч рублей за четыре дня на одного человека с проживанием и перелетом.

Если форель, то в Карелии

В Карелии можно насладиться не только прекрасными видами, но и необычной кухней. Так, например, туристы продегустируют маринованную форель по-скандинавски и узнают, что такое таежная говядина. А для любителей сладкого местные повара приготовят пирожные-корзиночки с творогом. По пути можно будет посетить несколько местных ферм.

Цена: 30 тысяч рублей на человека на три дня с проездом и проживанием.

В Крым за оранжевым вином

Осенью на Крымский полуостров многие отправляются в поисках новых гастрономических впечатлений. Для туристов регулярно проводят экскурсии по устричной ферме, где можно продегустировать этот морской деликатес. На местных винодельнях вам расскажут, что такое оранжевое вино. В Крыму проходят мастер-классы по приготовлению местных блюд.

Цена: 47 тысяч рублей за пять дней на человека с трансфером и проживанием.

Советы новичкам

Начните с коротких поездок, чтобы понять, подходит формат гастрономических путешествий или нет.

Для того чтобы сэкономить, старайтесь выбирать тур, в который изначально входит трехразовое питание.

Если хочется чего-то необычного, выбирайте авторские туры — чаще всего они стоят чуть дороже, но при этом вы полностью окунетесь в местный колорит.