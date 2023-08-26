Как развивается туризм на Алтае

Туризм – драйвер экономики Алтая. В прошлом году регион за счет путешественников получил полмиллиарда рублей. А за первые полгода 2023-го туда уже приехали около 900 тысяч человек. Людей манит красота дикой природы: вокруг только горы, озера и реки, передает корреспондент «МИР 24» Анна Парпура.

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Чтобы увидеть красоты дикой природы, на Алтай в этом году уже съездили почти миллион человек. Для многих этот заповедный край стал местом силы. «Когда я была в первый раз здесь, я восхищалась: «Да здесь не хуже, чем в Норвегии, да здесь не хуже, чем в Ирландии». Для меня открытие, что в России может быть так классно, – рассказала туристка Анастасия.

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Популярным туристическим местом Алтай сделали и цены на авиабилеты, которые с годами становятся дешевле.

«Основное направление – Москва. Допустим, в феврале 2018-го билет до Москвы стоил порядка 14 тысяч. В феврале 2023 года текущего билет до Москвы стоил пять-шесть тысяч», – рассказал генеральный директор аэропорта «Горно-Алтайск» Сергей Круглов.

Чтобы туристы отдыхали с комфортом, на Алтае развивают гостиничную сеть. Этот кемпинг первых туристов принял два года назад. А прошлым летом уже не вмещал всех желающих. Построили новые комфортные дома для гостей, в которых будет тепло и уютно в любое время года. В этом помогло государство.

«Нам выдали грант на 20 миллионов рублей на реализацию некапитальных домов. Это как раз вот эти. У нас их 14 штук. Условия были такие, что правительство выделяет 50% и не менее 50% мы выделяем своих. Я считаю, это большая нестандартная помощь», – рассказал основатель кемпинга Павел Кирьянов.

Новые отели строят по всей республике. На месте небольшой горнолыжной базы появился ультрасовременный всесезонный курорт. В сутки он может принять до семи тысяч гостей. На территории работают гостиничные комплексы, глэмпинги и пятизвездочный отель. «У нас есть самый большой СПА в России. Он включает в себя восемь термальных центров, четыре бассейна, есть детская зона, бары, где можно попить здоровые коктейли», – рассказал генеральный директор курорта Владимир Щербинин.