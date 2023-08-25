4 способа добраться до Ольхона

Остров Ольхон в Иркутской области посещают туристы всего мира – год от года это место становится все популярнее. Учитывая географию, добраться до него не так уж и просто, однако вполне реально. Более того, сделать это можно несколькими способами: существует по меньшей мере четыре, которые доступны каждому.

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«ФедералПресс» разобрался, в какие суммы обойдется тот или иной вариант, если ваш маршрут начинается в Иркутске, а также в чем заключаются достоинства и недостатки каждого из них.

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Маршрутка

Этот вид транспорта для поездок на Ольхон является одним из наиболее популярных ввиду того, что ежедневно на остров и обратно в столицу Приангарья едет много машин: они везут людей до переправы, а потом еще и по острову до поселка Хужир – весь маршрут с пересадкой на пароме, который является бесплатным, организован. Билеты на транспорт можно купить на сайте иркутского автовокзала.

Стоимость – от 776 до 1800 рублей за место в зависимости от маршрутки + 200–250 рублей за провоз багажа при наличии такового.

Время в пути – 5–6 часов.

Достоинства – относительно низкая стоимость билетов, маршрутки проезжают без очереди на паром, полностью организованный маршрут, быстрое прибытие, есть возможность выбрать конкретное место.

Недостатки – водители едут с очень большой скоростью, что может быть небезопасно.

Личный автомобиль

Еще одним популярным видом транспорта, с помощью которого люди добираются до острова, является личный автомобиль. Нынче он есть в каждой семье, потому им при наличии вполне можно воспользоваться для поездки на остров. Особо выгодным этот способ является, если вы едете большой компанией.

Стоимость – расстояние от Иркутска до Ольхона составляет около 300 км, соответственно, на поездку в одну сторону вы потратите примерно 2 тысяч рублей плюс-минус, в зависимости от модели вашей машины и потребления ею топлива.

Время в пути – около 5 часов без пробок; скорость движения вы контролируете сами, однако существенно удлинить ваш маршрут может очередь на паром, в которой автомобилисты порой стоят несколько часов в разгар туристического сезона.

Достоинства – можно взять с собой все необходимое, уехать компанией из четырех человек, изучить остров самостоятельно и сэкономить на наземных экскурсиях, ехать с комфортной скоростью, захватить с собой палатку и прочие предметы для проживания вне дорогих гостиниц.

Недостатки – можно несколько часов простоять сначала в длинной очереди на паром до острова, а затем в обратную сторону на паром до материка; почти на всем Ольхоне нет асфальтовых дорог – только грунтовые, по которым автомобилям с низкой посадкой будет проблематично передвигаться.

Теплоход

РИА "ФедералПресс"

Этот способ не является самым популярным, при этом он окажется одним из наиболее зрелищных, поскольку включает незабываемую поездку вплавь по Байкалу. У пассажиров «Кометы» есть возможность увидеть незабываемые пейзажи с воды, поближе рассмотрев мощные скалы и обширные глади озера. Людям, которые выберут этот способ, сначала придется проехать от Иркутска до Листвянки на маршрутке, после чего из Листвянки до бухты Загли, расположенной на Ольхоне, уже непосредственно на теплоходе – указанный маршрут включен в цену. Билеты продаются на сайте «Восточно-Сибирского речного пароходства».

Стоимость – 4,5 тысячи в одну сторону до бухты Загли – отсюда еще придется добираться до Хужира, но уже самостоятельно; есть несколько вариантов – отправиться на такси, которое стоит достаточно дорого – в среднем 3,5 тысячи; те, кто налегке и имеют хорошую физическую подготовку, могут по непростой местности в среднем за 2 часа дойти до паромной переправы пешком, откуда отправляется общественный транспорт до Хужира – он стоит около 150 рублей; также можно отправиться до Хужира на буханке, места в которой предлагают нередко прямо на корабле – средняя цена составляет 650 рублей.

Время в пути – около 1 часа ехать из Иркутска до Листвянки, примерно 4,5 часа плыть до бухты Загли, около 1 часа ехать от пункта прибытия до Хужира, то есть в общей сложности около 6,5 часа.

Достоинства – живописные байкальские пейзажи, незабываемые впечатления от поездки, водная экскурсия, не нужно ждать в очереди на паром.

Недостатки – высокая стоимость, длительная дорога с использованием разных видов транспорта.

Самолет

Добраться до Ольхона теперь можно и на самолете, правда, есть один нюанс: они летают только из Улан-Удэ. Потому, если вы решили добраться до популярного острова по воздуху, вам придется сначала доехать до столицы Бурятии – проще всего сюда прибыть на поезде либо тоже на самолете.

Стоимость – за 2–3 тысячи можно без пересадок добраться из Иркутска до Улан-Удэ на самолете, за 1–3 тысячи – на поезде. Из Бурятии до Ольхона можно долететь всего за 1 тысячу рублей на транспорте перевозчика «Аврора». Нужно учитывать, что ольхонский аэропорт располагается в деревне Харанцы, откуда до популярного у туристов поселка Хужир нужно ехать на такси – оно стоит в пределах 1 тысяч рублей. То есть дорога обойдется примерно в 5 тысяч рублей.

Время в пути – лететь из Иркутска до Улан-Удэ примерно 40–60 минут, ехать на поезде – примерно 8 часов, лететь от Улан-Удэ до Ольхона – около 40 минут, ехать на такси от Харанцов до Хужира – в среднем 20 минут.

Достоинства – необычные виды, незабываемое путешествие по воздуху, не нужно стоять в очереди на паром.

Недостатки – билеты нужно покупать заранее, поскольку их быстро разбирают, длительная дорога, много пересадок.