5 причин укатить на выходные в Тюкалинский район

Как попасть на урок конца XIX - начала XX века, из какого музея голодными вы точно не уйдёте и почему в Тюкалинском районе в честь Чехова проводят фестиваль, читайте в нашем материале и путешествуйте по Омской области.

© Омск Здесь

Для туристов центром притяжения района является город Тюкалинск. Он был основан как почтовый станец в 1759 году, поэтому здесь в большей мере представлен культурно-познавательный туризм, хотя и для любителей активного отдыха и природы варианты найдутся.

Видео дня

Мы собрали для вас топ-5 причин, почему стоит добавить Тюкалинский район в свой туристический маршрут выходного дня.

И в музей сходить, и чай попить

Чтобы узнать, как жили тюкалинцы в конце XIX - начале XX столетия, загляните в историко-краеведческий музей по адресу: ул. Ленина, 21. Здесь вы не только познакомитесь с бытом жителей района и историей края, но и сможете подкрепиться. Когда вам будут рассказывать о чайном пути, который проходил через Тюкалинск, вам предложат чай с пышками. Ещё здесь можно познакомиться с работами местных художников Александра Куроедова и Николая Сапожникова.

Совет: если вы приехали самостоятельно и не продумали маршрут своего путешествия, в здании историка-краеведческого музея вы найдёте туристский информационный пункт Тюкалинского района. Вам расскажут о том, где и какие мероприятия пройдут во время вашего пребывания в районе.

Озеро Разлив

В летний зной местом притяжения для жителей района и туристов становится озеро Разлив. Оно расположилось в самом центре города Тюкалинск. Здесь можно позагорать, покататься на лодках или катамаранах, пляж оборудован. В зимнее же время доступен прокат лыж.

Буквы разные писать тонким пёрышком в тетрадь

В Тюкалинске можно попасть на урок конца XIX - начала XX века. Достаточно просто прийти в библиотеку, которая расположилась в бывшем здании церковно-приходской школы по адресу: ул. Ленина, 30. Сотрудники проведут для вас урок арифметики, грамматики, также вы сможете попробовать себя в чистописании.

Рыбное место

Тюкалинский район считается краем озёр, только крупных здесь насчитывается около девяноста. Рыболовы приезжают сюда, чтобы поймать как мелкую, так и крупную рыбу. Если рыбалка для вас это не только дело для души, но и азартная игра, то зимой можно попробовать себя в конкурсе рыболовов. К слову, ещё в холодное время года в районе проводятся соревнования среди охотников "Тюкалинская метелица".

Играем Чехова

Есть мнение, что 18 мая 1890 года Тюкалинск посетил Антон Павлович Чехов, совершая своё путешествие на Сахалин. В честь этого события ежегодно в мае в Тюкалинске проходит фестиваль театральных миниатюр "Играем Чехова". Увидеть на сцене истории, которые были написаны более века назад, но всё ещё остаются злободневными, можно на фестивале в Тюкалинском народном театре.

Совет: уезжая, не забудьте приобрести традиционный сувенир - тюкалинский пряник, чтобы дома за чашкой чая вспоминать ваше путешествие!

Уже выбрали места или события, на которых хотели бы побывать?

Теперь дело за малым - подобрать удобный вариант транспорта.

Как доехать?

Тюкалинский район находится на западе центральной части Омской области, 141 км от города.

Машина. Время в пути - 1 час 40 минут Выезжая из Омска, нужно двигаться по маршруту Е30 Сыропятскому тракту.