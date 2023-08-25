Пляжи российского курорта заполонили ядовитые существа

Отмечается, что характерный запах мертвых медуз ощущается уже в 100 метрах от пляжа, а из-за обилия выброшенных на берег подводных обитателей туристы не могут купаться в море. Уточняется, что ожоги этих существ неопасны для человека, хотя они причиняют боль и дискомфорт.