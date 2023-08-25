В Кирилло-Белозерском музее-заповеднике для туристов открыли две старинные башни

Кирилло-Белозерский монастырь - это под Вологдой, а имена двух башен, что оказались в центре внимания туристов и искусствоведов, - Вологодская и Белозерская. Впрочем, их в пору называть местными "Третьяковской" и "Эрмитажем", и в этом не будет большого преувеличения.

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И Вологодская, и Белозерская башни были построены на деньги царя Алексея Михайловича Романова в XVII столетии, если совсем точно - с 1653 по 1680 годы. Много воды с тех пор утекло, и монастырь не раз качало на волнах истории, он пережил и любовь царственных особ, и осаду, и расстрелы… Но башни как стояли, так и стоят. Причем, как уверяют в музее - а в стенах монастыря музей находится вот уже почти век, - фортификационные сооружения никогда реставрации не подвергались.

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"Но за последние годы на деньги Министерства культуры РФ были отреставрированы четыре башни XVII столетия, всего таких башен шесть, и четыре прясла крепостной стены. Впервые с момента постройки памятника проведено усиление фундаментов, по старинному образцу восстановлены кровли, полы, стены внутри расчищены, фасады побелены", - рассказывает генеральный директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаил Шаромазов.

Реставрация и дала импульс новому взгляду на музейное дело. Теперь башни нужно "оживить", решили сотрудники музея-заповедника. Над вопросом - как оживить, долго не думали - что по своему величию может сравниться с древними северными монастырями, так это русская культура. Культурой и решили наполнить пространства башен - причем без всяких витрин с толстыми стеклами и прочих преград между настоящим и подлинным. Вот они, средневековые камни, а на их фоне - иконы XV-XX веков, а еще старинные ткани, редчайшие костюмы и головные уборы Русского Севера… И все в открытом доступе.

"Если раньше музей мог показать десятки экспонатов в рамках экспозиционно-выставочной деятельности, то после реставрации башен появилась возможность представить посетителям тысячи эксклюзивных предметов", - замечает заместитель генерального директора Кирилло-Белозерского музея-заповедника по хранению Светлана Смирнова.

Одна только Вологодская башня позволила увеличить площади музея почти на 550 квадратных метров, для провинциального музея, в котором каждый сантиметр на вес золота, это много.

"Есть лишь одно условие для посетителей, которые хотят побывать в Белозерской и Вологодской башнях, - группа должна быть не более десяти человек", - предупреждают сотрудники музея-заповедника. И объясняют: Нам необходимо поддерживать идеальный температурно-влажностный режим, в противном случае мы не сможем сохранить наше культурное наследие для потомков.

Кстати

Кирилло-Белозерский музей-заповедник ежегодно посещают сотни тысяч туристов. Многие из них возвращаются в это место, каждый раз открывая для себя монастырь с необычной стороны. Именно поэтому в музее разрабатываются новые маршруты и проекты. Здесь уверены: такой самобытности, мощи и монументальности, как в кирилловской обители, туристы не увидят нигде. Крепость занимает территорию 12 гектаров, на которых построено более 40 архитектурных сооружений разных столетий (от XV до XVII вв)!

Длина крепостной стены составляет два километра! Ширина - 7 метров, высота - 11!