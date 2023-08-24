На курорте "Роза Хутор" поселились альпаки

Парк "Пача Мама" для милых обитателей из Перу создали на высоте более 1100 метров над уровнем моря. Обитателями парка в горах Сочи стали 20 альпак. Их привезли из специальных европейских питомников, где разводят таких животных.

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Как и положено, в течение двух месяцев они проходили карантин под контролем ветеринарных врачей и адаптировались к новому месту жительства. Теперь пообщаться с забавными альпаками могут все желающие.

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"Традиционное место обитания альпак - перуанские Анды. Поэтому на горном курорте они чувствуют себя замечательно. После тщательного выбора места и консультаций с учеными Сочинского национального парка для них была определена площадка с потрясающим видом на окружающие вершины. В соответствии со всеми требованиями Россельхознадзора альпак поселили в просторные открытые вольеры, чтобы животные чувствовали себя абсолютно свободно", - рассказал создатель парка альпак на горном курорте Сергей Слабунов.

Альпаки очень любят морковку. Хрустящие, тонко нарезанные ломтики оранжевого овоща для них - настоящее лакомство. Вот только переедать его нельзя. Поэтому за дневной нормой морковки для каждой альпаки в парке внимательно следят ветеринары.

"Видимо, в России альпакам так понравилось, что за время карантина одна из парочек даже решила завести детеныша. Так что вскоре ждем пополнения. Альпаки - очень общительные и любознательные существа, на своей родине Перу они считаются домашними животными. Настоящая звезда нашего парка - годовалый самец Уно. Не случайно он носит имя, которое в переводе с испанского значит "Первый". Он стал первым детенышем альпаки, который родился в парке альпак в Воронеже. Его мама отказалась от него, люди несколько недель выкармливали его молоком с рук. Поэтому Уно всегда очень рад гостям", - поделился Сергей Слабунов.

Несмотря на то, что альпаки считаются хорошо социализирующимися животными, которые не любят быть в одиночестве, в парке ограничивают количество посетителей и экскурсий к ним. По мнению представителей парка, любое общение должно быть им в радость. Кстати, погладить альпаку - это не просто приятная забава и возможность получить кусочек счастья, но настоящая антистрессовая терапия. Ее благотворный эффект теперь можно почувствовать и в горах Сочи.

Добраться до места, где живут альпаки, покормить и обнять их, можно на бесплатном шаттле от "Роза Приюта" на верхней станции канатной дороги Олимпия или прогулявшись буквально 15 минут по тропе "Озерный траверс" от Горной Олимпийской деревни.