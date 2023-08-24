Бывший пермский хлебозавод хотят сделать туристическим объектом

«Если от набережной организовать подъем к зданию Digital port, пешеходы смогут подняться к хлебозаводу, пройти к будущему зданию музея современного искусства PERMM по ул. Крисанова, 4, затем к Слудской церкви, ТЦ „iMall Эспланада“ и к Театру-Театру», — пишет Business Class со ссылкой на Арсения Грищенко, партнера нового владельца хлебозавода Всеволода Юшкова.