Россия, Казахстан и Узбекистан будут вместе развивать туризм в рамках альянса
Три крупных горных курорта России, Казахстана и Узбекистана объединяются в альянс. Это «Роза Хутор», «Шымбулак» и «Амирсой». Соглашение было подписано в начале лета. Оно позволит эффективнее развивать туризм на Евразийском пространстве, передает корреспондент «МИР 24» Сергей Поляков.
Качаться над бездной на качелях, пройти по подвесному мосту, прокатиться на горном велосипеде или просто погулять на высоте. В летний сезон горный курорт «Роза Хутор» предлагает туристам десятки маршрутов для активного отдыха.
«Честно, не страшно. Но если у вас есть фобия высоты, то лучше начинать с более лайтовых шагов. Виды потрясающие», – рассказала туристка.
Пешие тропы, горные купели, водопады и комфортабельные гостиницы – курорт «Амирсой» в Узбекистане открыли всего четыре года назад. Сегодня это один из самых современных и популярных горных туристических комплексов в стране. Казахстанский курорт «Шымбулак» каждый год посещают более миллиона туристов. Место стало визитной карточкой Алматы.
«Это огромное богатство для всего Казахстана, для нашей страны, для нашего города», – рассказала отдыхающая.
Объемы услуг туристической отрасли на каждом из курортов показывают стабильный рост. Увеличивать число гостей и повышать уровень сервиса «Роза Хутор», «Амирсой» и «Шымбулак» намерены сообща. Ведущие горные курорты России, Казахстана и Узбекистана договорились о создании Евразийского альянса горных курортов. «Горный курорт – это достаточно сложный экономический организм на стыке туризма, спорта. Есть и рестораны, и отели. Всем этим надо управлять. Специалисты редких специальностей нужны – лавинщики, ратракщики, канатчики. Причем нигде не учат таким специальностям», – рассказал руководитель Евразийского альянса горных курортов Андрей Кукушкин.
Вместе развиваться будет легче и эффективнее, считают участники альянса. Обмен опытом, технологиями и информацией. А туристы, которые побывают на одном курорте, больше узнают о других – в соседних странах, и, возможно, смогут получить скидку. Такую систему сейчас обсуждают. «Чтобы они могли, покатавшись на лыжах или прогулявшись по пешеходным маршрутам летом на одном курорте, обязательно получить какие-либо бонусы и привилегии на партнерском курорте. Так, чтобы мы могли в некоторой степени компенсировать затраты на воздушные перелеты», – рассказал заместитель генерального директора «Роза Хутор» Сергей Хворостяный. Создание альянса горных курортов поможет привлечь больше туристов на каждый из них, а отдых сделать более ярким и безопасным.