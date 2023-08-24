Россия, Казахстан и Узбекистан будут вместе развивать туризм

Три крупных горных курорта России, Казахстана и Узбекистана объединяются в альянс. Это «Роза Хутор», «Шымбулак» и «Амирсой». Соглашение было подписано в начале лета. Оно позволит эффективнее развивать туризм на Евразийском пространстве, передает корреспондент «МИР 24» Сергей Поляков.

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Качаться над бездной на качелях, пройти по подвесному мосту, прокатиться на горном велосипеде или просто погулять на высоте. В летний сезон горный курорт «Роза Хутор» предлагает туристам десятки маршрутов для активного отдыха.

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«Честно, не страшно. Но если у вас есть фобия высоты, то лучше начинать с более лайтовых шагов. Виды потрясающие», – рассказала туристка.

Пешие тропы, горные купели, водопады и комфортабельные гостиницы – курорт «Амирсой» в Узбекистане открыли всего четыре года назад. Сегодня это один из самых современных и популярных горных туристических комплексов в стране. Казахстанский курорт «Шымбулак» каждый год посещают более миллиона туристов. Место стало визитной карточкой Алматы.

«Это огромное богатство для всего Казахстана, для нашей страны, для нашего города», – рассказала отдыхающая.

Объемы услуг туристической отрасли на каждом из курортов показывают стабильный рост. Увеличивать число гостей и повышать уровень сервиса «Роза Хутор», «Амирсой» и «Шымбулак» намерены сообща. Ведущие горные курорты России, Казахстана и Узбекистана договорились о создании Евразийского альянса горных курортов. «Горный курорт – это достаточно сложный экономический организм на стыке туризма, спорта. Есть и рестораны, и отели. Всем этим надо управлять. Специалисты редких специальностей нужны – лавинщики, ратракщики, канатчики. Причем нигде не учат таким специальностям», – рассказал руководитель Евразийского альянса горных курортов Андрей Кукушкин.