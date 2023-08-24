Власти Иркутской области рассказали, будут ли вводить курортный сбор

В Агентстве по туризму Иркутской области рассказали «ФедералПресс» о планах введения курортного сбора в ближайшее время и о его эффективности.

«В Иркутской области курортный сбор сейчас не взимается, в ближайшее время введение сбора не планируется», – сообщили эксперты.

В агентстве по туризму также добавили, что не все регионы России, которые получили право на введение курортного сбора, решились на него. Так, в Республике Крым посчитали, что курортный сбор станет дополнительной нагрузкой для отрасли.