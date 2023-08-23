Что посмотреть в Вологодской, Новгородской и Мурманской областях

В сентябре города Северо-Запада России удивляют гостей красочными пейзажами, которые делают местные достопримечательности еще привлекательнее. Первый месяц осени – хорошее время, чтобы отправиться в путешествие на выходные и за этот короткий промежуток собрать множество впечатлений. О том, что точно стоит посетить за уикенд в Новгородской, Мурманской и Вологодской областях – в материале «ФедералПресс».

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Софийский собор и «Витославлицы»

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Главная достопримечательность Новгородской области – кремль, который находится в центре Великого Новгорода. Первое упоминание в летописи о нем датируется 1044 годом. Вход в крепость свободная. Внутри визитные карточки достопримечательности – Софийский собор XI века постройки и памятник «Тысячелетие России».

На противоположном берегу реки Волхов находится Ярославово дворище или, как его еще называют, Торг. В древнем Новгороде здесь была ярмарка, на которой новгородские и европейские купцы обменивались товарами и налаживали экономические связи.

Также стоит посетить музей деревянного зодчества «Витославлицы» под открытым небом. Он находится к югу от Великого Новгорода. Деревянные избы и одетые в соответствии с эпохой экскурсоводы позволят погрузиться во времена старинной русской деревни.

Главным монастырем города считается Свято-Юрьев. Он стоит рядом с музеем «Витославлицы».

Кремль и вологодское зодчество

Вологодский кремль в сентябре откроет гостям интересные виды на осенний старинный русский город, а экскурсоводы интересно преподнесут его историю. Крепость, как и в Новгороде, находится в центре. Ее второе название – Архиерейский двор.

В Вологде также можно посетить Кремлевский сад. Туда ежедневно стремится попасть множество гостей города. Он лежит к западу от кремля.

Особого внимания заслуживает и вологодское зодчество, где сохранились целые кварталы старинной деревянной застройки. Тут можно увидеть более сотни особняков конца XVIII — начала XX вв.

Берег Баренцева моря и Ловозерские тундры

В Мурманской области лежит крайняя северная точка европейской части России – мыс Немецкий. С него открывается вид на бескрайние просторы Баренцева моря. Неподалеку находится Вайдагубский маяк – самый северный действующий маяк в России.

На берегу Баренцева моря можно посетить скалу «Два брата». Это скалы-останцы, которые у коренных жителей Кольского полуострова, саамов, считаются священными.