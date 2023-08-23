Почти миллион человек посетили пляжи Подмосковья за лето

За июнь-август 2023 года пляжи Подмосковья посетили почти миллион человек. Об этом сообщили в пресс-службе министерства благоустройства региона.

В мае в регионе оборудовали и привели в порядок более 200 пляжей и зон отдыха. Кроме того, в Подмосковье подготовили более 4,5 тысячи пляжных элементов: душевых, кабин для переодевания, туалетов, шезлонгов, теневых навесов и мест для игры в пляжный волейбол.