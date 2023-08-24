Глэмпинги вернут туристов

Инициатива Мангушского муниципального округа в этом году победила на Всероссийском конкурсе инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения. На средства выигранного гранта в посёлке Ялта в Первомайском районе ДНР возведут 16 глэмпингов.

Вместе с главой администрации Мангушского муниципального округа Борисом Тримой курские специалисты посетили место, где установят домики, обсудили организационные вопросы. Участок находится в непосредственной близости от побережья Азовского моря. Глэмпинги будут оснащены всеми удобствами для временного проживания и отдыха туристов. Строительство начнётся в этом году, а уже в следующем сезоне обновлённая территория примет первых посетителей.