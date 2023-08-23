Морские курорты Дагестана: Дербент

На дагестанском побережье Каспийского моря расположено пять городов: Махачкала, Каспийск, Дербент, Избербаш, Дагестанские Огни.

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Почему Дербент?

Потому что без него путешествие по Дагестану будет неполным. Всего 140 км от Махачкалы (2 часа на электричке) — и из современного шумного мегаполиса ты попадаешь в Средние века. Узкие каменные улочки, старые строения, многочисленные памятники культуры и неторопливый ритм жизни — один из старейших городов России стоит того, чтобы провести здесь хотя бы день.

Главная достопримечательность города — цитадель Нарын-кала, крепость на холме, которая строилась и перестраивалась с середины VI века. От нее к морю тянутся две крепостные стены, между которыми прячется старый город с древнейшей в России Джума-мечетью, девичьими банями, священным кладбищем Кырхляр, мавзолеем Тути-Бике и магалами.

Только в Дербенте можно пройтись по каменным улочкам, по которым ходили тысячу лет назад, побывать на месте, где жил Петр Первый, дотронуться до огромного экраноплана «Лунь», полюбоваться самым крупным мультимедийным фонтаном в стране. Ну и, конечно, искупаться в море и позагорать на пляже с золотым песком.

Где жить?

За последние годы в городе появилось много новых гостиниц, гостевых домов и красивых квартир, оформленных в этностиле. Можно найти жилье на любой бюджет и вкус — от 1,5 до 20 тысяч рублей, от минимализма до королевской роскоши с колоннами и мозаикой на потолке.

Если хотите жить поближе к морю, ориентируйтесь на улицу Тагиева, которая тянется вдоль побережья. Здесь можно выбирать между отелями «Сафия», «Метрополь», Derbent Premium Hotel & SPA. Это 4-звездочные отели с отличным сервисом, современными номерами и красивым видом из окна. Но цены здесь немаленькие. В последнем, например, в августе стандартный номер на двоих с завтраком стоит 10 тысяч рублей. И бронировать его надо заранее, так как отель пользуется спросом у гостей, в том числе и звездных. В июле там отдыхал главный кондитер страны Ренат Агзамов.

Если вы готовы сами готовить завтраки и убираться, то по этой же улице можно снять дом. Стоимость колеблется от 6 до 25 тысяч рублей в сутки. Можно остановиться в квартире недалеко от пляжа в микрорайоне «Карьер». Он тянется от моря до железной дороги, ограничиваясь по бокам улицами Некрасова и Карьерной. Средняя цена за однокомнатную квартиру — 2,5 3 тысячи рублей в сутки. Основные площадки для поиска квартир — «Авито», «Суточно.ру», «Островок» и ряд групп в ТГ.

Встречать рассвет за 18 тысяч рублей в сутки можно, забронировав домик на отличном пляже «Золотые пески». Из минусов — высокая цена и удаленность от города.

Если решили поселиться ближе к центру, обратите внимание на отель «Элит» (от 3500), 4-звездочный гостиничный комплекс «Европа» (от 9500), отель «Парк Авеню» (от 8000 рублей).

На улице Тахи-Заде есть скромный отель «Авокадо» с бесплатным чаем и местными сладостями от 3500 рублей за стандартный номер на двоих. А самый бюджетный вариант — этнохостелы. Ночь в 5 6 местном номере обойдется в 1500 рублей.

Куда пойти?

В первую очередь, конечно же, стоит посетить крепость Нарын-кала и магалы у ее подножия. Там и самая древняя мечеть, и вековые платаны, и девичьи бани, и дом-музей Александра Бестужева-Марлинского. Чуть ниже — Армянский храм, превращенный в Музей ковра и декоративно-прикладного искусства, еще ближе к морю — домик Петра Первого и самый южный маяк России, который зажегся 170 лет назад и включен в исторический список ЮНЕСКО.

Рядом с домиком Петра расположена Дербентская винодельческая компания. Там можно окунуться в другую историю — историю создания южных вин. За 500 рублей ее можно посмотреть и послушать, за 1200 и 1700 — еще и продегустировать. Дербентский коньячный завод предлагает историю покрепче: увлекательная экскурсия в винные погреба с дегустацией лучших российских коньяков обойдется в 2000 рублей.

Один из самых колоритных районов города — улица Таги-Заде, она же Келе-куче, или «Большая улица». Раньше это была главная еврейская улица Дербента. Здесь можно взять экскурсию в синагогу «Келе-Нумаз», которая расположилась в большом красивом здании.

Вечером стоит прогуляться по пешеходной улице Мирзы Казимбека. В народе ее называют Улицей счастливых людей. Здесь можно заглянуть в «Пассаж», выбрать себе сувениры и выпить кофе в популярной среди местных и туристов кофейне Chi. Впрочем, тут много уютных кафе, где можно не только вкусно перекусить, но и послушать истории местных жителей о городе и его людях.

А вечером самое время прогуляться до парка Низами Ганджеви и полюбоваться музыкальным фонтаном. Фонтанное шоу начинается в 20 часов каждый день, кроме понедельника и вторника.

После городской суеты приятно пройтись по сосновому бору, который находится буквально в ста метрах от крепости. Это любимое место дербентцев, пока еще мало известное гостям. Там можно насладиться тишиной и пением птиц, попивая чай из самовара в одном из кафе.