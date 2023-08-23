«Черное море и пляжный отдых это несовместимые вещи». Турист — о Сочи
Турист заявил, что остался разочарован отдыхом в Сочи и сравнил курорт с Абхазией и Калининградом. О главных минусах и различиях он рассказал журналистам.
«Мне, человеку, который живет на Балтийском море и имеет под боком песчаные пляжи, тяжело воспринимать пляжи Сочи. Камни, бетон, впадающая канализация», – отметил Игорь Живичкин.
Также он удивлен большим количеством людей. По его словам, на входе в море «пробки», а найти лежачее место довольно трудно. Также гостя огорчило качество разливного пива, но порадовало обилие развлечений в Сочи.
Абхазия показалась туристу более привлекательной, чем Сочи – ценами на отдых и заброшенными зданиями.
Тем, кто хочет, хорошо отдохнуть на море, он посоветовал выбирать Кубу, Мексику, Доминикану, Мальдивы, Грецию, Таиланд и так далее, сообщает 93.ru.
«Но Черное море и пляжный отдых это для меня несовместимые вещи», – отметил он.
Среди молодых отдыхающих, которые бывали на разных зарубежных курортах, можно услышать такое же мнение. Люди считают, что черноморские пляжи морально устарели, а цены на отдых сравнимы с отдыхом в за границей. На некоторых южных курортах можно увидеть лежаки и пляжную инфраструктуру, оставшуюся с советских времен.