Турист заявил, что остался разочарован отдыхом в Сочи и сравнил курорт с Абхазией и Калининградом. О главных минусах и различиях он рассказал журналистам.

«Мне, человеку, который живет на Балтийском море и имеет под боком песчаные пляжи, тяжело воспринимать пляжи Сочи. Камни, бетон, впадающая канализация», – отметил Игорь Живичкин.

Также он удивлен большим количеством людей. По его словам, на входе в море «пробки», а найти лежачее место довольно трудно. Также гостя огорчило качество разливного пива, но порадовало обилие развлечений в Сочи.

Абхазия показалась туристу более привлекательной, чем Сочи – ценами на отдых и заброшенными зданиями.

Тем, кто хочет, хорошо отдохнуть на море, он посоветовал выбирать Кубу, Мексику, Доминикану, Мальдивы, Грецию, Таиланд и так далее, сообщает 93.ru.

«Но Черное море и пляжный отдых это для меня несовместимые вещи», – отметил он.