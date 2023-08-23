В окрестностях Абрау-Дюрсо появятся пять эко-маршрутов

В Новороссийске займутся разработкой пяти экологических маршрутов, которые будут проводить в окрестностях Абрау-Дюрсо. Их откроют до конца года. Об этом написали в Telegram-канале «Новороссийский рабочий».

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Тропа «Озеро Абрау – виноградники – Махнова щель» станет самым протяжённым маршрутом. Его длина будет равно 13 180 м. Затем идёт маршрут «Махнова щель – река Дюрсо – морское побережье». Его протяжённость – 12 080 м.

Также запустят маршрут «Озеро Абрау – озеро лотосов – река Дюрсо – Махнова щель» (8 610 м). Протяжённость маршрута от домика охотника к озеру лотосов и виноградникам составит 8 190 м.