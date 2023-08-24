Карьерный самосвал в Кузбассе стал туристическим объектом

220-тонный карьерный самосвал БелАЗ, расположенный на смотровой площадке Кедровского угольного разреза в Кемерове стал объектом промышленного туризма. Об этом сообщает пресс-служба УК "Кузбассразрезуголь".

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Как рассказал директор угольного разреза Юрий Гук, туристы всегда испытывали интерес к карьерной технике. Поэтому было принято решение превратить списанного гиганта в музейный экспонат, чтобы туристы смогли своими глазами увидеть технику, на которой работают горняки.