Карьерный самосвал в Кузбассе стал туристическим объектом
220-тонный карьерный самосвал БелАЗ, расположенный на смотровой площадке Кедровского угольного разреза в Кемерове стал объектом промышленного туризма. Об этом сообщает пресс-служба УК "Кузбассразрезуголь".
Как рассказал директор угольного разреза Юрий Гук, туристы всегда испытывали интерес к карьерной технике. Поэтому было принято решение превратить списанного гиганта в музейный экспонат, чтобы туристы смогли своими глазами увидеть технику, на которой работают горняки.
Кедровский разрез сам по себе является объектом промышленного туризма. Он включён в региональный брендовый тур "Кузбасс. Огонь в сердце".