Нижний Новгород опередил по качеству жизни Париж и Рим
В рейтинге комфортности проживания Нижний Новгород опередил Москву и Санкт-Петербург, а еще Барселону, Лондон, Париж.
Достоинства столицы Приволжья оценили создатели сербского портала Numbeo. Этот сервис уже больше десятка лет собирает информацию от жителей городов Европы, превращая ее в баллы и места индекса качества.
Оценивается, например, соотношение доходов населения и цен на недвижимость, безопасность, уровень медицины, экологичность, климат.
Нижний Новгород набрал 140,1 балла и оказался на 41-м месте из 72. Выше нет ни одного российского города, зато ниже две столицы (у Москвы 57-е место, у Санкт-Петербурга - 64-е) и европейские Лондон (53-е), Париж (55-е), Милан (63-е), Рим (59-е), Варшава (43-е).
Впрочем, сами нижегородцы радоваться успеху не спешат: работы больше, чем достижений. При этом профессионалы-краеведы и урбанисты настаивают: попадание Нижнего в подобный рейтинг оправданно.
"Не надо путать туризм с иммиграцией", - парирует предприниматель Владимир Морозов
Вот что говорит, например, Александр Усольцев, координатор и ведущий видеоблога Moscowwalks ("Прогулки по Москве"):
"В Нижнем сегодня безопаснее, чем в Барселоне. И еще я понимаю, почему этот город обошел даже Москву и Питер. Наши столицы - очень крупные мегаполисы, где комфортный центр и не очень комфортные окраины, от которых до центра ехать и ехать. А Нижний в этом отношении развивается почти везде и сразу в силу своей компактности".
"Не надо путать туризм с иммиграцией, - парирует Владимир Морозов, предприниматель. - Если бы это был рейтинг туристической привлекательности, соглашусь. У нас много театров, музеев, природной красоты. Приезжаешь в гостиницу с отпускным бюджетом - все пройдет чудесно. А поживи круглогодично, когда в центре почти все парковки платные, дороги зимой плохо убраны - очарование убавляется".