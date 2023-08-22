Нижний Новгород опередил по качеству жизни Париж и Рим

"В Нижнем сегодня безопаснее, чем в Барселоне. И еще я понимаю, почему этот город обошел даже Москву и Питер. Наши столицы - очень крупные мегаполисы, где комфортный центр и не очень комфортные окраины, от которых до центра ехать и ехать. А Нижний в этом отношении развивается почти везде и сразу в силу своей компактности".