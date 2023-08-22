Мэр Геленджика похвастался рекордами, а ему припомнили отсутствие туалетов

Жаркий Геленджик бьет рекорды. Как сообщил у себя в телеграм-канале мэр города Алексей Богодистов, с начала августа курорт посетило более 600 тыс. человек, а за июль – около миллиона. Высокая загрузка наблюдается во всех средствах размещения, а в санаториях она доходит до 99,8%. С оптимизмом глава Геленджика смотрит и на предстоящие месяцы. В сентябре, по прогнозам Богодистова, загрузка составит 74%, в октябре – 57,5%, в ноябре – 45,3%.

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«Параллельно продолжаем работу с операторами курортного сбора, – отметил мэр. – На сегодня в реестре уже 1109 объектов, в этом году приросли более чем на 200 единиц. Для нашего города курортный сбор – реальный инструмент для развития территорий муниципалитета».

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Ранее Алексей Богодистов говорил, что за 5 месяцев 2023 года собираемость курортного сбора в этом сезоне выросла более чем в 2 раза, достигнув 7,8 млн руб.

Кто-то из подписчиков Алексея Богодистова согласился с такой оценкой. «Самый прекрасный город!», «Геленджик развивается и выходит на новый уровень!» – прозвучали комментарии. Однако не все читатели телеграм-канала мэра склонны разделять победные реляции градоначальника. Мало кто из местных жителей отрицает, что без туристов Геленджику выживать было бы туго, но некоторые считают, что властям стоит больше думать о коренном населении. Например, Алексею Богодистову предложили поскорее исправлять ситуацию с электроэнергией, водой, мусором и потрескавшейся плиткой. Вот несколько наиболее острых комментариев:

«Отлично! Далее надо написать: с начала августа электроэнергии, воды и вывоза мусора не было столько-то раз...», «Геленджик совершенно не готов к приему отдыхающих: мусор не убирается, на улицах грязно, свет в этом году несколько раз отключали, и это в такую жару!», «Возле “Буревестника” плитка четвертый год в ужасном состоянии. И это центр города!»

Претензии были и к освоению средств, полученных благодаря курортному сбору (в Геленджике, как и в других муниципалитетах Краснодарского края, при заселении в гостиницу с туристов взимается по 30 руб. в сутки).

«За курортный сбор были закуплены бесплатные туалеты, которые пропали с улиц Геленджика или ни одного дня не работали. Успешно освоили деньги сбора, забыв о тех самых туалетах», – поделился наболевшим один из подписчиков.