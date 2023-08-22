Осенью поток туристов в Калининград останется высоким
Осенью поток туристов в Калининградскую область останется высоким. Янтарный край замыкает пятерку самых популярных направлений сентября в России. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на экспертов «Авиасейлс».
Средний чек на полёт в одну сторону составляет 11 700 рублей.
Самые активные гости Калининградской области – жители Москвы, Санкт-Петербурга и Казани.
Первое место в топе осенних направлений занимает Сочи. На втором – Санкт-Петербург. Тройку лидеров замыкает Москва. Также в топ-5 попали Минеральные воды.