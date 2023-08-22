Cколько стоит отпуск на базах отдыха в Челябинской области в сентябре

После летнего ажиотажа на базах отдыхах и курортах в Челябинской области снова появились свободные места. Бронирование номеров и домиков уже началось.

«Стоимость проживания в будни на базе «Чайка» возле озера Увильды составит 1100 рублей за человека в сутки. В финском домике с отдельным входом стоимость уже 1600 рублей. Цена для пары будет 4400 рублей и 6400 рублей за выходные», – сообщили на базе «Чайка».

Это самый доступный ценник среди южноуральских баз отдыха. В среднем, цена за проживание составляет не менее трех тысяч рублей за сутки. И то, это касается простеньких баз с минимальным набором развлечений. А в клуб-отеле «Золотой пляж» на озере Тургояк выходные на двоих обойдутся уже в минимум 8600 рублей. В парк-отеле «Еловое» минимальная стоимость апартаментов с пятницы по воскресенье составит 12 тысяч 750 рублей.