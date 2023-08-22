В России запустят ретропоезд для туристов

Между Нижним Новгородом и Арзамасом будет запущен туристический ретропоезд. Об этом сообщается в РЖД .

Отмечается, что он начнет курсировать с 26 августа три раза в неделю — по пятницам, субботам и воскресеньям. Так, из Нижнего Новгорода поезд будет отправляться в 10.46, а обратно из Арзамаса — в 17.30.