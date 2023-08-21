«Разве это отдых? — задаются вопросом пользователи сети. — Очередь в воду, а на берегу того и гляди на голову наступят. А о чистоте воды вообще молчу, там воды и мочи — 50 на 50».



«Вот это дурдом, такой отдых даром не нужен», — написал другой комментатор.