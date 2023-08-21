Турмаршруты Калининградской области пополнились новым объектом

В Калининградской области туристические маршруты пополнились новым объектом — крепостью города Балтийска. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

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В разработке новых маршрутов участвовали сотрудники комплексной экспедиции Русского географического общества, им помогали студенты, победившие в проекте «Открываем Россию заново» в рамках президентской платформы« Россия — страна возможностей». Они вместе искали и обследовали объекты военно-технической истории Балтийского флота, которому крепость принадлежала в послевоенное время.

Разработанный маршрут в доступной, но исторически точной форме, рассказывает о крепости и мотивирует посетить ее.

В пресс-службе отметили, что экскурсии учтут в турах Российского географического общества — они лягут в основу будущих туристических продуктов по Балтийскому региону.