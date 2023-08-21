Поток иностранных туристов в Краснодарский край сократился

Аналитики озвучили данные по посещаемости Краснодарского края иностранными туристами.

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В последние годы Краснодарский край посещает все меньше иностранных туристов. Так, за последние четыре года турпоток снизился в четыре раза. Такие данные приводит Краснодарстат.

Только за последние полгода количество интуристов, прибывающих в регион, снизилось на 12%, отмечают в ведомстве.

В результате в этом году порядка 70% иностранных туристов прибыли на в Краснодарский край из Республики Беларусь, Украины, Казахстана и Армении. Остальные туристы приехали из Абхазии, Египта, Китая и Турции.