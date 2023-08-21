Поток иностранных туристов в Краснодарский край сократился в четыре раза
Аналитики озвучили данные по посещаемости Краснодарского края иностранными туристами.
В последние годы Краснодарский край посещает все меньше иностранных туристов. Так, за последние четыре года турпоток снизился в четыре раза. Такие данные приводит Краснодарстат.
Только за последние полгода количество интуристов, прибывающих в регион, снизилось на 12%, отмечают в ведомстве.
В результате в этом году порядка 70% иностранных туристов прибыли на в Краснодарский край из Республики Беларусь, Украины, Казахстана и Армении. Остальные туристы приехали из Абхазии, Египта, Китая и Турции.
По мнению замгендиректора по международным связям и туризму горного курорта «Роза Хутор» Сергея Хворостяного, увеличить турпоток поможет введение электронной визы в 2023 году. В результате в Краснодарский край будут приезжать туристы в том числе из Индии и Ирана.