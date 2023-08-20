Костромичи пытаются восстановить своими силами старинную церковь 18 века

Она находится в Нерехтском районе.

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Старинная церковь нуждается в ремонте, узнал KOSTROMA.TODAY.

Церковь Троицы Живоначальной построили еще в 18 веке в Нерехтском районе. За долгие годы она очень сильно разрушилась и теперь нуждается в ремонте. Костромичи своими силами решили восстанавливать старинный храм.

Неравнодушные нерехтчане открывали сборы на ремонт и смогли покрыть крышу железом. Теперь в церкви можно проводить службы, однако восстанавливать там нужно еще многое.

Костромичи снова собирают деньги на ремонт. Сейчас в храме нужно вставить 2 окна, подготовить стены и потолок, а затем оштукатурить. Кроме того, необходимо сделать деревянный пол и установить иконостас.

Желающие восстановить церковь могут помочь не только деньгами, но и физическим трудом. До зимы нужно очистить крышу храма от растений и мусора, а также чем-то ее укрыть.