Костромичи пытаются восстановить своими силами старинную церковь 18 века
Она находится в Нерехтском районе.
Старинная церковь нуждается в ремонте, узнал KOSTROMA.TODAY.
Церковь Троицы Живоначальной построили еще в 18 веке в Нерехтском районе. За долгие годы она очень сильно разрушилась и теперь нуждается в ремонте. Костромичи своими силами решили восстанавливать старинный храм.
Неравнодушные нерехтчане открывали сборы на ремонт и смогли покрыть крышу железом. Теперь в церкви можно проводить службы, однако восстанавливать там нужно еще многое.
Костромичи снова собирают деньги на ремонт. Сейчас в храме нужно вставить 2 окна, подготовить стены и потолок, а затем оштукатурить. Кроме того, необходимо сделать деревянный пол и установить иконостас.
Желающие восстановить церковь могут помочь не только деньгами, но и физическим трудом. До зимы нужно очистить крышу храма от растений и мусора, а также чем-то ее укрыть.
А все, кто желает помочь материально, могут отправить любую сумму на карту по номеру: 2202 2036 2981 4395. Ее владелица Наталия Николаевна К. При переводе необходимо сделать пометку «храм».