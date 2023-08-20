Сочи принял пятимиллионного туриста с начала года

Сочи с начала года посетили 5 млн туристов. Эта цифра оказалась выше ожидаемого прогноза властей в 4,5 млн туристов.

© Unsplash

Пятимиллионным гостем стал путешественник из Самары Андрей Пронин с супругой, сообщили в мэрии. В международном аэропорту Сочи его встречали представители администрации города и санатория «Адлеркурорт», в котором семья Прониных проводит отпуск пятый год подряд.