Нижегородцы смогут попасть на экскурсию по Кремлю XVI века

В Нижнем Новгороде стала доступна экскурсия (11+) по Кремлю XVI века. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в своем Telegram-канале.

© В городе N

Такая прогулка доступна в формате виртуальной реальности. Проект запустили к новому учебному году. Трехмерную художественную реконструкцию старинного Нижегородского кремля подготовил архитектор Кирилл Фильченков.

Аналогов, пожалуй, пока нет ни в одном из кремлей России, — заметил Глеб Никитин.

Как сообщается на сайте Нижегородского кремля, виртуальная экскурсия перенесет ее гостей во время, когда только была построена каменная крепость. Их ждет не только прогулка по средневековому городу, но и увлекательные задания. Продолжительность экскурсии — 15–20 минут. VR-путешествие доступно со среды по воскресенье. Предварительная запись по телефону +7(920)005-93-79.