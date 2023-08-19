Золотой сезон: куда амурчане едут отдыхать осенью

Пролетевшее лето - не повод забыть о хорошем отдыхе. Не меньше удовольствия может принести путешествие осенью, особенно ранней. Выбор направлений внушительный - как за границей, так и на территории России.

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Подробнее о вариантах осеннего отпуска мы спросили специалистов и путешествующих жителей Приамурья.

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Меньше жары и людей

Куда поехать в сентябре? Таким вопросом задаются люди, которые не смогли или не захотели брать отпуск летом. И турагентствам есть что предложить.

Одним из самых популярных направлений амурчан остается солнечная Турция. Сентябрь здесь - бархатный сезон. Уже нет летнего зноя, но температура воды позволяет «сутками не вылезать из моря».

Ещё одна любовь жителей Приамурья - Египет. Здесь жара ещё стоит за 40 градусов, но египетский климат сухой и позволяет прекрасно проводить время и на пляже, и на экскурсиях. Температура Красного моря примерно 26 градусов, - рассказывает Оксана Гаврилова, руководитель туристического агентства Благовещенска. - Объединенные Арабские Эмираты тоже уходят от летней жары в более комфортную температуру. Вода в Персидском заливе в сентябре около 30 градусов.

А вот Куба, предупреждают специалисты, осенью может удивить туристов не только низкими ценами, но и штормами. Такая же ситуация на Карибах. Люди, которые решатся на путешествие в эту сторону, могут надеяться только на удачу.

С Мальдивами такая же история, как с Кубой. В прошлом году в сентябре там даже облаков не было, а вот в ноябре на головы туристов обрушился ливень. К тому же многие отели Мальдив делают хорошие скидки на проживание в летний период. Поэтому если ваша мечта - Мальдивы, то осени ждать не стоит.

Через Хабаровск, Владивосток и Красноярск можно рвануть на Пхукет. Сентябрь там - ещё несезон, врасплох может застать тропический дождь, но он совсем не помешает насладиться бассейнами, свежими фруктами, массажем и другими тайскими прелестями.

Паттайя - место, где отдых круглогодичный и рамки сезон-несезон заметны только влажностью. Сентябрь - прекрасное место для отдыха в Самуи! Штиль, погода безоблачная.

Но главный плюс отдыха осенью: на пляжах ниже цены и меньше людей, ведь дети вернулись в школы, а их родители - на работу.

Для души и тела

Не все амурчане стремятся отдохнуть за границей. Кто-то предпочитает в отпуске исследовать живописные уголки России. К тому же приятное можно с легкостью объединить с полезным - поправить здоровье, например.

Курорты Кавказа до сих пор популярны у пожилых людей, но и молодёжь иногда интересуется, - поделился оператор благовещенской турфирмы. - Едут в Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки и Минеральные Воды, чтобы подлечить сердце, систему ЖКТ, суставы, почки и так далее. Прелесть таких поездок как раз в прогулках в парках, у подножья гор. Кто помоложе - и горные походы планирует. Осенью на Кавказе очень красиво, а температура более чем комфортная, около 20-25 градусов.

Провести осень амурчане нередко планируют на Байкале. Такой отдых, говорит специалист, чаще всего привлекает «экотуристов и уставших от цивилизации людей».

Люди едут наслаждаться природой, собирать ягоды, рыбачить, исследовать скалистые берега, священные места древних шаманов… Да и искупаться в Байкале можно только в сентябре, в остальное время вода очень холодная.

Ещё один вариант отпуска «для души» - это Алтай. Огромный заповедник с водопадами, горными тропами, живописными озерами, и всё это становится в несколько раз красивее именно осенью, когда листва окрашивается в багряно-желтый. Настоящий золотой сезон, говорят туроператоры.

Ещё одно живописное путешествие может обещать Карелия. Для любителей тёплого пляжа - не подойдёт, предупреждают специалисты, осенью здесь 13-15 градусов, но осенние пейзажи надолго останутся в памяти. Особенно отчаянные путешественники могут порыбачить, поплавать на байдарках, отправиться по грибы и ягоды.

Не исчезли из списка потенциальных мест отдыха и Сочи, где сентябрь остаётся очень комфортным по температуре воды и воздуха, а пляжи освобождаются от отдыхающих.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Личный опыт

Анастасия, юрист:

- Осенью гораздо комфортнее. Летом туристов много, всё поднимается в цене, и зачастую ну очень жарко! Я к такой духоте не привыкла. Мы уже несколько раз отдыхали осенью в Турции. И это красота. Причём не только море! Другая культура, красивая архитектура, много мест, которые можно посетить, без привязки к пляжам. В прошлый раз у нас был «тур по ресторанам», в этот раз хотим по историческим местам.

Вячеслав, дизайнер: