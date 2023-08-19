Культурные мероприятия Самары: чем заняться на выходных

Последние недели лета хочется прожить ярко, наполнив свою жизнь новыми эмоциями и запоминающимися событиями.

© N24.ru

Журналист Sovainfо.ru сделала подборку мероприятий на 19 и 20 августа, которые точно не оставят равнодушными.

Видео дня

Суббота, 19 августа

Международный патриотический фестиваль "Самарское знамя" (0+)

В Струковском саду Самары будут работать интерактивные площадки, где военно-исторические клубы из разных регионов России воссоздадут быт, культуру и военные традиции конца XIX века. Открытие фестиваля — в 13:00, площадки работают до 19 часов.

Водный фестиваль "Семейные каникулы на Волге" (0+)

Фестиваль пройдет на Первомайском спуске набережной в Самаре с 13:00 до 15:00. К бесплатному участию приглашаются взрослые и дети всех возрастов. В программе: показательные выступления инструкторов на сапах и каяках, концерт детских коллективов, разминка и игры для детей, также будет работать фотозона.

Городской праздник "Сызранский помидор-2023" (0+)

Праздник приурочен к закрытию ХХVII Международного фестиваля духовых оркестров "Серебряные трубы Поволжья" в Сызрани. Посетителей ждут томатные конкурсы, гала-концерт, костюмированное шествие, ярмарка мастеров рукоделия, мастер-классы, кулинарные представления и многое другое. Начало в 16:00. Вход свободный.

Авторские мультфильмы "Уколы анимации" (16+)

В Самаре в Центре российской кинематографии "Художественный" пройдет показ в рамках программы "Уколы анимации". Попасть на обсуждение недетских мультфильмов можно бесплатно по предварительной записи. Начало в 19:00.

Квартирная триеннале, 6-й день (16+)

Фестиваль выставок в квартирах и мастерских художников продолжается. Участникам предлагается поехать на улицу Енисейскую к Елене Смирновой, где в форме прогулки-экскурсии от дома до "дедушкиного гаража" переплетутся творчество и семейные предания.

Летний хакатон "Креатив на Волге" (16+)

Мероприятие пройдет на площадке "Станкозавода". Состоятся открытые лектории, дискуссии и нетворкинги. Попасть на хакатон можно бесплатно по предварительной регистрации. Подробнее здесь.

Воскресенье, 20 августа

Футбольный фестиваль "Мы в игре. Лето" (6+)

На фестивале Российского футбольного союза для девочек проведут дружеские турниры и мастер-классы на стадионе "Металлург". На площадке можно познакомиться с профессиональными футболистами, посмотреть за их тренировками и поучаствовать в играх. Начало в 10:00, участие бесплатное по предварительной регистрации.

Бесплатные показы в сквере Эльдара Рязанова (0+)

Кино под открытым небом, где покажут советские фильмы. Посетить кинотеатр под открытым небом смогут все желающие. Расписание показов можно посмотреть здесь.

Кинотеатр "Филин" на самарской набережной (0+)

В воскресенье "Филин" отметит день рождения Чебурашки. Пройдут киносеансы для малышей и подростков, в том числе можно посмотреть полный цикл советских мультфильмов про Чебурашку и крокодила Гену.

Фестиваль уличного кино на набережной Автозаводского района (16+).

В Тольятти гостит 10-й фестиваль уличного кино. В воскресенье сеансы конкурсной программы пройдут на набережной Автозаводского района. Начало в 20:30. Вход свободный.

Открытие парафестиваля "Театр равных возможностей" (16+)

Открытие фестиваля в 10:00, а первый спектакль с участием "особых" артистов самых разных возрастов начнется в 10:30. Вход на фестиваль свободный, подробную программу Sovainfo.ru размеcтила тут.

Закрытие квартирной триеннале (16+)