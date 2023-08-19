Древнее месторождение мрамора на Байкале откроют для туристов

"С прошлого года мы начали работу по обследованию территории. Особо ценных растений там нет, поскольку в свое время проводилась добыча мрамора, то есть было воздействие человека. Но это место пользуется большой популярностью у туристов. Сейчас мы дорабатываем проект обустройства маршрута, считаем, сколько будет стоит инфраструктура. В следующем году начнем частично обустраивать, все зависит от объемов финансирования. Если привлечем спонсорские средства, это будет гораздо быстрее идти", - сказала собеседница агентства.