Курильские острова находятся на Дальнем Востоке России между Камчаткой и Японией. Этот архипелаг из 30 островов входит в состав Сахалинской области и омывается Охотским морем и Тихим океаном.

Отличительная особенность Курил – высокая вулканическая активность. На территории в 1200 километров насчитывается 68 вулканов, 36 из которых периодически извергаются.

Самый высокий вулкан архипелага – Алаид. Он расположен на острове Атласова и возвышается над землей на 2285 метров. На его вершине находится кратер диаметром около 1000 метров и глубиной 200 метров. Особенностью этого вулкана являются побочные конусы, из которых вытекает лава.

Увидеть этот величественный вулкан своими глазами не так уж и просто. Чтобы до него добраться необходимо идти по морю около двух часов от острова Парамушир на частном катере.

Остров Атласова необитаем, попав туда вы сможете насладиться величием нетронутой дальневосточной природы.

Об этом рассказал в своем видео @Markeremintravel.