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Где увидеть вулканы в России: видео

Курильские острова находятся на Дальнем Востоке России между Камчаткой и Японией. Этот архипелаг из 30 островов входит в состав Сахалинской области и омывается Охотским морем и Тихим океаном.

Отличительная особенность Курил – высокая вулканическая активность. На территории в 1200 километров насчитывается 68 вулканов, 36 из которых периодически извергаются.

Самый высокий вулкан архипелага – Алаид. Он расположен на острове Атласова и возвышается над землей на 2285 метров. На его вершине находится кратер диаметром около 1000 метров и глубиной 200 метров. Особенностью этого вулкана являются побочные конусы, из которых вытекает лава.

Увидеть этот величественный вулкан своими глазами не так уж и просто. Чтобы до него добраться необходимо идти по морю около двух часов от острова Парамушир на частном катере.

Остров Атласова необитаем, попав туда вы сможете насладиться величием нетронутой дальневосточной природы.

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Об этом рассказал в своем видео @Markeremintravel.

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