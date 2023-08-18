5 причин укатить на выходные в Омский район

Как попасть на сибирское сафари, где можно пройти по единственному в мире мосту, построенному по чертежам Леонардо да Винчи и куда съезжаются верующие, - читайте в нашем материале и путешествуйте по Омской области.

© Омск Здесь

Туризм в Омской области развивается на наших глазах, но одним из самых популярных туристических маршрутов уже многие годы остаётся Омский район.

Видео дня

Основными его направлениями являются семейный отдых, а также сельскохозяйственный, оздоровительный и религиозный туризм. Мы собрали для вас топ-5 причин, почему стоит добавить Омский район в свой туристический маршрут выходного дня.

Пробуем сибирское сафари и варим сыр

За сельскохозяйственным туризмом следует ехать в село Усть-Заостровка. Там расположилась страусиная ферма "Омский страус". Несмотря на название, на ферме живут ещё козы, кони, павлин, зайцы и маралы. Формат экскурсии – сафари, на специальных машинах можно объехать всю ферму и увидеть её жителей. А своих питомцев придётся оставить дома - вход на территорию фермы с ними строго запрещён.

Ферма работает каждые выходные с 11:00 до 17:00. Закрытие сезона зависит от погодных условий, поэтому может варьироваться от конца сентября до начала октября.

Ещё в Омском районе есть эко-ферма "Планета коров" - место, где о коровах заботятся и делают их счастливыми. Здесь можно также продегустировать фермерскую продукцию, а если вы чувствуете, что тоже в душе фермер, то можно самому сварить сыр!

Омск Здесь

Пробуем варенье из местных ягод и остаёмся наедине с природой

Для неспешных прогулок на природе отправляйтесь в Дендропарк имени П.С. Комиссарова . Корни в прямом и переносном смысле этого слова сад берёт в XIX веке. В детстве у крестьянина-переселенца из Казани Павла Саввича Комиссарова была мечта - разбить яблоневый сад, и во взрослом возрасте он её не предал. Начинал с 20 десятин земли. Комиссаров заложил сад из саженцев родом из южных регионов. После первой зимы сад уничтожили зайцы, во второй раз сибирский мороз взял верх над южанами. Однако воплотить детскую мечту в реальность всё-таки удалось. Сегодня Дендропарк - место для неспешных прогулок-медитаций, если хочется побыть наедине с природой. А ещё в саду можно попробовать варенье из местных ягод.

Окунаемся в источник Ачаирского женского монастыря

Место притяжения Омского района для верующих - Ачаирский женский монастырь. Датой его основания считается 26 октября 1992 года, когда архиепископ Феодосий совершил молебен и освятил закладной крест. Уже после основания монастыря на его территории был открыт источник минеральной воды. Его освятил Патриарх Московский и всея Руси Алексий II во время своего визита в Ачаир.

одежда должна быть скромной - для этого места не подойдут шорты и майки;

девушки должны покрыть голову платком;

погружаться в святой источник разрешается в рубашке из плотного материала ниже колен;

мужчины и женщины несмотря на их семейное положение должны совершать погружение отдельно друг от друга В наши дни это место пользуется спросом среди туристов, поэтому дадим несколько советов о том, как вести себя в монастыре:

Паримся в сибирских банях и познаём кузнецкое дело

Если вы ищете отдых с сибирским колоритом, то вам в Азъ Градъ Сибирский. Здесь можно попариться в настоящей русской бане, прокатиться на горках, качелях и каруселях таким способом, как делали это на Руси, посетить кузницу, которая построена по чертежам XVII века. Один из объектов этого комплекса был внесён в книгу рекордов России - на территории открыт мост, первый в мире созданный по чертежам Леонардо да Винчи.

Омск Здесь

В здоровом теле здоровый дух

Для любителей активного отдыха подойдёт спортивно-оздоровительное направление Чернолученско-Красноярской зоны. Зимой здесь можно прокатиться с горок или освоить лыжи. Летние активности – купание в Иртыше или сплав на байдарках. Но важно помнить, что для такого вида отдыха нужна подготовка, так как река очень быстрая и глубоководная. А для прогулок в сосновых борах подготовка не требуется, так что этот вид отдыха подойдёт всем.

Уже выбрали места или события, на которых хотели бы побывать? Теперь дело за малым - подобрать удобный вариант транспорта.

Как доехать?

Омский район находится на юге центральной части Омской области, 18 км от города.

Машина. Время в пути - 20 минут Выезжая из Омска, нужно двигаться по Сыропятскому тракту 52К-2.

Автобусы и маршрутки. Время в пути - зависит от того, от какой остановки вы едете, от города до района примерно 25-30 минут