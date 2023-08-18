Роспотребнадзор не рекомендует купаться на семи пляжах Самарской области

Регулярно отбирая пробы воды для лабораторного контроля в местах речного отдыха жителей Самарской области, региональное Управление Роспотребнадзора информирует о ее несоответствии норме по микробиологическим показателям на семи пляжах региона.

Сообщается о неудовлетворительных результатах, полученных на пляжах 1, 2 и 3 очереди набережной, Загородного парка, в районе спуска Барбошиной поляны Красноглинского района, санатория "Можайский" Кировского района, на пляже озера Банное в Сергиевском районе.

При этом специалисты отмечают, что возбудители патогенной микрофлоры в пробах отсутствуют, а качество песка позволяет отдыхающим принимать на нем солнечные ванны. Однако купаться на вышеназванных пляжах санитарные врачи не рекомендуют. В этих местах будут установлены предупреждающие аншлаги или черный шар.