Как во время отпуска в России законно не платить курортный сбор

В некоторых регионах России, которые пользуются популярностью у туристов, введен курортный сбор. Его можно назвать своеобразным налогом с путешественников за отдых на территории субъекта РФ. «ФедералПресс» рассказывает о том, зачем нужен курортный сбор, где он действует и как можно законно его не платить.

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Что такое курортный сбор Курортный сбор (КС) – это плата за пользование курортной инфраструктурой. Впервые его ввели в форме эксперимента в 2017 году в Краснодарском крае. Сбор взимают с совершеннолетних граждан, которые проживают в объектах размещения людей более 24 часов. Это места, владельцы которых указали такую форму деятельности во время юридической регистрации предприятия.

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отели;

гостиницы;

санатории;

пансионаты и прочие;

кемпинги;

хостелы. Среди них:

Цель КС – сохранять, восстанавливать и развивать туристические регионы и курорты России. По замыслу законодателей, мера положительно скажется на улучшении сферы туризма в стране, так как именно на эти цели тратятся взимаемые деньги.

Пока что сроки эксперимента с курортным сбором утверждены до 31 декабря 2024 года, но они могут быть продлены или утверждены как постоянная практика.

Отметим, что платить пошлину обязаны как россияне, так и иностранные граждане. Плательщиками становятся также и командированные сотрудники и люди, проходящие лечение в санаториях.

Где в России платят курортный сбор

Курортный сбор сейчас действует:

в Алтайском крае (50 рублей в сутки);

на курортах Ставропольского края (50 рублей в сутки);

в городе федерального значения Санкт-Петербурге (не более 100 рублей в сутки);

на федеральной территории «Сириус» (не более 100 рублей в сутки).

Отметим, что в Петербурге курортный сбор введут с 1 октября 2023 года. До 31 марта 2024 года он равняется нулю рублей.

В Краснодарском крае КС распространен на следующие муниципалитеты:

города Анапа, Геленджик, Горячий ключ;

городской округ «город-курорт Сочи»;

многие городские и сельские поселения;

муниципальное образование «городской округ Сириус».

Сумма пошлины за сутки в Сочи – 50 рублей. На остальных территориях – 30 рублей. Удержать сбор оператор должен не позднее дня, когда человек заселился, а перечислить его – не позднее пяти рабочих дней, следующих за отчетным кварталом.

Как не платить курортный сбор

Как уже было сказано, курортный сбор обязаны платить совершеннолетние граждане, которые проживают в помещениях, предназначенных для гостиничных услуг и услуг по временному размещению. При этом у владельцев «постоялых дворов» должно быть юридическое разрешению на соответствующую деятельность.

Следовательно, если гражданин останавливается на проживание у частных лиц, то ему не придется платить КС.

При этом в законе установлен перечень граждан, которые освобождаются от уплаты туристической пошлины.

Это: