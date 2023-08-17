Как во время отпуска в России законно не платить курортный сбор
В некоторых регионах России, которые пользуются популярностью у туристов, введен курортный сбор. Его можно назвать своеобразным налогом с путешественников за отдых на территории субъекта РФ. «ФедералПресс» рассказывает о том, зачем нужен курортный сбор, где он действует и как можно законно его не платить.
Что такое курортный сбор Курортный сбор (КС) – это плата за пользование курортной инфраструктурой. Впервые его ввели в форме эксперимента в 2017 году в Краснодарском крае. Сбор взимают с совершеннолетних граждан, которые проживают в объектах размещения людей более 24 часов. Это места, владельцы которых указали такую форму деятельности во время юридической регистрации предприятия.
- отели;
- гостиницы;
- санатории;
- пансионаты и прочие;
- кемпинги;
- хостелы.
Цель КС – сохранять, восстанавливать и развивать туристические регионы и курорты России. По замыслу законодателей, мера положительно скажется на улучшении сферы туризма в стране, так как именно на эти цели тратятся взимаемые деньги.
Пока что сроки эксперимента с курортным сбором утверждены до 31 декабря 2024 года, но они могут быть продлены или утверждены как постоянная практика.
Отметим, что платить пошлину обязаны как россияне, так и иностранные граждане. Плательщиками становятся также и командированные сотрудники и люди, проходящие лечение в санаториях.
Где в России платят курортный сбор
Курортный сбор сейчас действует:
- в Алтайском крае (50 рублей в сутки);
- на курортах Ставропольского края (50 рублей в сутки);
- в городе федерального значения Санкт-Петербурге (не более 100 рублей в сутки);
- на федеральной территории «Сириус» (не более 100 рублей в сутки).
Отметим, что в Петербурге курортный сбор введут с 1 октября 2023 года. До 31 марта 2024 года он равняется нулю рублей.
В Краснодарском крае КС распространен на следующие муниципалитеты:
- города Анапа, Геленджик, Горячий ключ;
- городской округ «город-курорт Сочи»;
- многие городские и сельские поселения;
- муниципальное образование «городской округ Сириус».
Сумма пошлины за сутки в Сочи – 50 рублей. На остальных территориях – 30 рублей. Удержать сбор оператор должен не позднее дня, когда человек заселился, а перечислить его – не позднее пяти рабочих дней, следующих за отчетным кварталом.
Как не платить курортный сбор
Как уже было сказано, курортный сбор обязаны платить совершеннолетние граждане, которые проживают в помещениях, предназначенных для гостиничных услуг и услуг по временному размещению. При этом у владельцев «постоялых дворов» должно быть юридическое разрешению на соответствующую деятельность.
Следовательно, если гражданин останавливается на проживание у частных лиц, то ему не придется платить КС.
При этом в законе установлен перечень граждан, которые освобождаются от уплаты туристической пошлины.
Это:
- люди, которые имеют место жительства на территории действия эксперимента;
- люди, имеющие в собственности жилые дома или помещения, а также доли в них, на территории экспериментальных регионов;
- граждане, постоянно работающие на территории региона по трудовому договору или служебному контракту;
- студенты до 24 лет из учебных заведений на территории эксперимента;
- малоимущие семьи и граждане;
- больные туберкулезом,
- инвалиды первой и второй групп;
- инвалиды войны;
- члены семей погибших инвалидов войны, участников ВОВ и ветеранов боевых действий.