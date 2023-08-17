Черноморский курортам не удалось нарастить поток туристов

Этим летом черноморским курортам России не удалось заметно увеличить турпоток по сравнению с прошлым годом. В Крыму число туристов сократилось, а в Краснодарском крае незначительно выросло.

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Так, по подсчетам вице-президента Ассоциации туроператоров России Сергея Ромашкина, Крым в период с января по август посетят до 3,9 млн путешественников (-30% год к году), а Краснодарский край – 11-12 млн россиян (+5-6%).

Туроператор «Алеан» заявляет, что отели на полуострове стали бронировать в два раза реже, а в Сочи процент резервирований вырос на 5%, пишет издание «Коммерсант».

Такие результаты не оправдали ожиданий представителей отрасли. Однако в денежном эквиваленте рынок может вырасти. По данным «Слетать.ру», средняя стоимость тура на побережье Черного моря выросла на 13% до 90,4 тысяч рублей.

Как отметил Ромашкин, причиной недостаточной популярности российских курортов в этом году стали холодный июнь, наводнения, а также пробки и взрывы на Крымском мосту. Кроме того, Крыму и Краснодарскому краю пришлось конкурировать с иностранными направлениями отдыха.