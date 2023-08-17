Несколько красивейших мест, которые нужно увидеть в Архызе

Как сообщает ТУРИСТАС, развитие поселка Архыз в Карачаево-Черкессии началось недавно, но уже привлекло тысячи туристов из России. Местная природа напоминает Швейцарию с ее бирюзовыми озерами, зелеными горами и свежим воздухом.

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Софийские озера — это комплекс из трех водоемов, расположенных в горах на территории Карачаево-Черкессии. Они были названы в честь горы София, которая находится поблизости и является жемчужиной Архыза.